Bunge abre vagas de estágio para o 2º semestre de 2023

Jornal do Comércio

O Programa de Estágio da Bunge, uma das maiores empresas globais do agronegócio e de alimentos, abre vagas para o 2º semestre de 2023. Ao todo, serão cerca de 30 posições de estágio para áreas como RH, Melhoria Contínua, Produção, Qualidade, Segurança do Trabalho, Crédito, Planejamento, Jurídico, Manutenção e Originação (compras de grãos). As vagas estão distribuídas em seis estados brasileiros. Para as vagas localizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco e Mato Grosso do Sul, as inscrições vão até o dia 12 de maio. As inscrições devem ser feitas pelo site https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/bunge/