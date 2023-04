Fórum da Liberdade tem novo formato

Jornal do Comércio

Nesta quinta e sexta-feira, dias 13 e 14 de abril, acontece o 36º Fórum da Liberdade, no Centro de Eventos do Prédio 40 da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), na avenida Ipiranga, 6.681, em Porto Alegre. O evento, organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), entidade sediada em Porto Alegre, apresenta um novo formato, com atrações no estilo "festival". Além dos tradicionais painéis que debatem economia, política e filosofia, o evento irá focar na experiência dos participantes, apostando em apresentações artísticas e musicais, com confraternizações que visam conexões no mundo do mercado. Informações adicionais na Internet (https://fl23.com.br/)