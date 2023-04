A Universidade de Passo Fundo abre inscrições para pós-graduação

Jornal do Comércio

A Universidade de Passo Fundo (UPF) oferece diversos cursos de pós-graduação lato sensu à comunidade, em diferentes áreas do conhecimento. Entre os cursos estão: Especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental; Especialização em Inspeção, Tecnologia e Ciência dos Alimentos de Origem Animal e Especialização em História e Gestão de Acervos. As matrículas para as especializações e MBA estão abertas e podem ser realizadas no site https://www.upf.br/pos.