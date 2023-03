A10ª Feira Brasileira do Varejo (FBV) tem como tema central: o Jeito brasileiro de fazer varejo

Jornal do Comércio

Nos dias 24, 25 e 26 de maio, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), localizado na avenida Assis Brasil, 8.787, em Porto Alegre, ocorre a 10ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV). Nomes importantes foram convidados para abordar o Jeito brasileiro de fazer varejo, tema central do evento. A FBV é realizada pelo Sindilojas Porto Alegre. Mais informações no site www.feirabrasileiradovarejo.com.br.