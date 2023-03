Feevale oferece curso de Consultoria em Negócios de Alimentação

Jornal do Comércio

A Universidade Feevale está com as inscrições abertas para o curso Consultoria em Negócios de Alimentação: como fazer?. O evento acontece no dia 22 de abril (sábado), das 8h30min às 12h e das 13h às 16h30min, no Câmpus II da instituição, na ERS-239, 2.755, em Novo Hamburgo, e é direcionado a nutricionistas e estudantes de nutrição, além de profissionais e estudantes de áreas relacionadas. O ministrante será o nutricionista Francisco Leal Kobielski, graduado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Ufcspa). As inscrições devem ser feitas até 20 de abril em www.feev.as/fe2ddf0, endereço onde estão disponíveis informações sobre o investimento.