JC comemora os 25 anos do Marcas de Quem Decide

Jornal do Comércio

A pesquisa Marcas de Quem Decide, evento promovido há 25 anos pelo Jornal do Comércio, ocorre no dia 4 de abril no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. Além dos 25 anos do Marcas, 2023 é também especial para o JC porque assinala os 90 anos do jornal. A pesquisa completa será publicada na edição impressa do JC no dia 28 de abril.