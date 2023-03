O Sindicato dos Contabilistas faz palestra com o tema: Novidades do IRRF 2023

O Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre promove na quarta-feira, dia 29 de março, às 12, o seu primeiro almoço com palestra de 2023, tendo como palestrante Marcone Hahn de Souza. A palestra tem como tema: Imposto de Renda – Novidades do IRRF 2023. A atividade ocorre na sede do sindicato na rua Riachuelo, 1.641, no 1° Andar, no Centro Histórico de Porto Alegre. Informações adicionais pelo e-mail: [email protected] ou pelo WhatsApp (51) 980602247.