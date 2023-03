O Conselho Regional de Contabilidade realiza webinar com o tema: Destinação do IR

Jornal do Comércio

Estende-se até 31 de maio o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda (IR). Até lá, todos os contribuintes pessoa física que declaram no modelo completo podem destinar até 6% do IR devido, sendo 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo do Idoso do Estado ou dos municípios. Para orientar sobre a destinação do IR sem nenhum gasto a mais, o Conselho Regional de Contabilidade do RS (CRCRS) realiza, nesta terça-feira, 21 de março, das 16h às 17h, o webinar “Destinação do Imposto de Renda – Procure um contador”. O evento é gratuito e não necessita de inscrição. Basta acompanhar pela TV CRCRS, canal do Conselho no YouTube. Mais informações em www.crcrs.org.br.