O Sinduscon-RS abre o seu calendário de eventos para 2023

Nesta segunda-feira, 20 de março, às 12h, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) abre o seu calendário de reuniões-almoço para 2023. O encontro conta com a participação do governador do RS, Eduardo Leite. Na oportunidade, Leite aborda em sua palestra o tema: A Construção Civil no Programa de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. A atividade é na sede da entidade (av. Augusto Meyer, 146, em Porto Alegre. Mais informações pelo telefone (51) 99644-4144 ou pelo e-mail: [email protected]