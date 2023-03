A ACPA aborda o Impacto do South Summit Brazil

Jornal do Comércio

A Associação Comercial de Porto Alegre promove no dia 21 de março, terça-feira, das 12h às 14h, no Salão Nobre do Palácio do Comércio, o evento MenuPoa com o tema: Impacto do South Summit Brazil no empreendedorismo, economia e turismo do Estado. O encontro conta com a participação do vice-governador do RS, Gabriel Souza, do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo e do presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf. Informações adicionais pelos telefones (51) 3214.0238 e (51) 98406.2247.