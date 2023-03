Porto Alegre recebe o South Summit Brazil 2023

Jornal do Comércio

De 29 a 31 de março de 2023, Porto Alegre recebe novamente o evento que reúne startups, empresas, investidores e entusiastas da tecnologia e da inovação, o South Summit Brazil 2023. O evento acontece no Cais Mauá. O South Summit 2023 tem correalização do governo do Estado, com apoio da prefeitura da Capital.