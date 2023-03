Café com Lojistas aborda o tema: Tendências do varejo digital

Jornal do Comércio

O Sindilojas Porto Alegre promove no dia 22 de março, quarta-feira, às 8h30min, no Hotel Swan Generation (rua 24 de Outubro, 1.611), o encontro Café com Lojistas com o tema: Oito tendências do varejo digital que você precisa saber. A palestra é com Elifas de Vargas. Ele tem formação em marketing e especialização na área pela Disney Institute, na Flórida, Estados Unidos. Vargas também vai dar dicas práticas e insights alinhados com o que aconteceu na NRF 2023. As inscrições estão abertas no site do Sindilojas Porto Alegre, https://sindilojaspoa.com.br/.