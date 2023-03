Novo programa de especialização médica no Rio Grande do Sul

Jornal do Comércio

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, a Universidade La Salle e a Artmed lançaram um novo e moderno programa de especialização médica no Rio Grande do Sul. A Pós Médica conta com cursos de pós-graduação em nove especialidades, entre elas a de Cirurgia Robótica com ênfase em Cirurgia do Aparelho Digestivo. Também inclui uma série de atividades presenciais e mais de 100 horas de prática supervisionada em todos os cursos. Mais informações sobre o novo programa estão disponíveis em https://escoladesaude.org/graduacao/