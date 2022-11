Instituto dos Advogados do RS promove jantar dos 96 anos

Nesta terça-feira, dia 8 de novembro, às 20h30min, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) promove jantar, evento em comemoração ao aniversário de 96 anos da entidade, no Hotel Plaza São Rafael em Porto Alegre. Na oportunidade acontece a posse de 21 novos associados e a entrega da Comenda de Ordem Honorífica do Iargs. Informações adicionais pelo telefone (51) 3224-5788.