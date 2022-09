Tá na Mesa da Federasul aborda o tema: Universidade e empresa

Nesta quarta-feira, dia 14 de agosto, das 12h às 14h, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) realiza a reunião-almoço Tá na Mesa, com a participação do reitor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), padre Sergio Mariucci. O tema do encontro é Universidade e empresa: conexões pela inovação. Local: Largo Visconde de Cairú, 17, no 4º andar do Palácio do Comércio, no Centro Histórico. Telefone para contato (51) 3026.4800. Mais informações no site https://www.federasul.com.br/