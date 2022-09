Federasul prepara uma série de podcasts e videocasts

A memória dos ex-presidentes da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) está sendo transformada em uma série de podcasts e videocasts para celebrar os 95 anos da Federação, em 2022. As gravações já começaram e, nelas, o presidente da entidade, Anderson Trautman Cardoso, entrevista as lideranças que passaram pelo cargo. No quarto episódio recebeu o empresário Paulo Afonso Feijó, que presidiu a Federasul entre 2002 e 2006. Já participaram Anton Karl Biedermann, Humberto Ruga e Mauro Knijnik. A série terá também a participação de José Paulo Dornelles Cairoli, Ricardo Russowsky e Simone Leite. A Federasul prepara uma ampla programação para comemorar seus 95 anos em 28 de outubro, que inclui o lançamento de um livro com a história da entidade. O lançamento das ações ocorre neste mês. Os podcasts podem ser vistos pela Internet: