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Agenda Cultural

Agenda JC

- Publicada em 11 de Junho de 2026 às 16:23

O final de semana chegou! Confira as sugestões culturais da equipe do JC para 12 a 14 de junho

Domingo Clássico da Orquestra da Ulbra vai revisitar obra da compositora brasileira Chiquinha Gonzaga

Domingo Clássico da Orquestra da Ulbra vai revisitar obra da compositora brasileira Chiquinha Gonzaga


EDUARDO SEIDL/FOTOTAXIA/DIVULGAÇÃO/JC
Toda semana, a equipe de redação do Jornal do Comércio vem com sugestões para melhor aproveitar a vida cultural de Porto Alegre no final de semana. Nesta edição, dá para curtir música ao vivo, dançar em uma festa alternativa, visitar exposições e muito mais

Igor Natusch, editor de Cultura do JC
Toda semana, a equipe de redação do Jornal do Comércio vem com sugestões para melhor aproveitar a vida cultural de Porto Alegre no final de semana. Nesta edição, dá para curtir música ao vivo, dançar em uma festa alternativa, visitar exposições e muito mais
Igor Natusch, editor de Cultura do JC
Gosto de fazer, sempre que possível, um pequeno giro pelos museus e centros culturais de Porto Alegre - um compromisso comigo mesmo que, aliás, está um pouquinho atrasado. Neste final de semana, pretendo começar a corrigir essa falha, dando uma passada na Galeria do Multipalco Eva Sopher para conferir a mostra ligada ao projeto Theatro São Pedro Para Sempre, que está catalogando e digitalizando o rico acervo de um lugar símbolico para as artes no Estado. Em um percurso expositivo em quatro núcleos, dá para ter uma boa visão da história do Theatro e de todos os esforços feitos, desde a época da guerreira Eva Sopher, para que tudo isso seja devidamente preservado. É de graça, todos os dias, das 10h às 20h, até 2 de agosto - vale a pena reservar umas horinhas e tomar uma ducha de história cultural gaúcha e brasileira.
Cristine Pires, Editora-assistente de Economia
Dia 13 de junho é dia de Santo Antônio e também de curtir o Baile Brasa! O Espaço Cultural 512 escolheu este sábado para receber o público em mais uma edição de uma das festas mais tradicionais e queridas de Porto Alegre. A partir das 21h, os DJs Kafu Silva, Fausto Barbosa e Vagner Medeiros comandam a pista com uma seleção que mistura samba, axé, MPB e muito groove. A festa acontece na Rua João Alfredo, 512, na Cidade Baixa, e os ingressos antecipados têm desconto. Tem mais: nesta edição, geminianos entram de graça! Além disso, o @bailebrasa no Instagram está sorteando 10 pares de ingressos. Acessa lá para conferir as regras da promoção e faz a tua fé. 
Adriana Lampert, repórter de Cultura-JC
Está a fim de um programão cultural de graça pro domingão? A Orquestra da Ulbra vai ocupar a Associação Leopoldina Juvenil para a apresentação de mais um Domingo Clássico, celebrando ninguém menos que a genial Chiquinha Gonzaga. O maestro Tiago Flores e a pianista Olinda Allessandrini comandam o espetáculo, que ainda traz ritmos nordestinos do Movimento Armorial e clássicos internacionais de Holst e Bloch. É aquela mistura perfeita de erudição com a alma do Brasil, perfeita para curtir o final de semana. A entrada é franca, mas tem que retirar o ingresso pelo Sympla. 
Joana Luna Camargo, repórter-aprendiz do JC
Um bom show para esse fim de semana vai ser o lançamento do disco Tudo que se Tem, do Duca Leindecker, no Teatro do Bourbon Country.  O disco é do ano passado, com lindas canções e conta com duas composições inéditas de parceria Gessinger & Leindecker. Além da estreia como compositor e cantor do filho do Duca, Guilherme Leindecker, que já acompanha o pai tocando baixo nos shows e agora divide os vocais na faixa Fogo. Os shows do Duca nunca decepcionam, eu mesma já pude ver o músico em duas ocasiões: uma apresentação apenas voz e violão, em 2017; e na turnê do Baixar as Armas, com banda completa, em 2018. 
Júlia Fernandes, repórter do GeraçãoE
Tem coisa mais brasileira do que futebol, samba e empreendedorismo, tudo no mesmo lugar? Essa é a proposta do Samba da Figa. Neste sábado, a edição ocupa a Travessa do Passarinho, em frente à Casa de Cultura Mario Quintana. Já fui a algumas edições no Vila Flores e sempre é uma grata experiência. Para quem é fã de sambas antigos, aqueles de cantar com a mão no peito e abraçar quem está do lado, o programa é certeiro.  Além da música, com Grupo Puro Asthral e Samba do Arvoredo, o evento reúne uma feira empreendedora que rende boas descobertas. E é claro que vamos estar na estreia do Brasil na Copa, então terá um telão para transmitir o jogo.