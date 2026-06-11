O final de semana chegou! Confira as sugestões culturais da equipe do JC para 12 a 14 de junho

Toda semana, a equipe de redação do Jornal do Comércio vem com sugestões para melhor aproveitar a vida cultural de Porto Alegre no final de semana. Nesta edição, dá para curtir música ao vivo, dançar em uma festa alternativa, visitar exposições e muito mais

Igor Natusch, editor de Cultura do JC

Gosto de fazer, sempre que possível, um pequeno giro pelos museus e centros culturais de Porto Alegre - um compromisso comigo mesmo que, aliás, está um pouquinho atrasado. Neste final de semana, pretendo começar a corrigir essa falha, dando uma passada na Galeria do Multipalco Eva Sopher para conferir a mostra ligada ao projeto Theatro São Pedro Para Sempre, que está catalogando e digitalizando o rico acervo de um lugar símbolico para as artes no Estado. Em um percurso expositivo em quatro núcleos, dá para ter uma boa visão da história do Theatro e de todos os esforços feitos, desde a época da guerreira Eva Sopher, para que tudo isso seja devidamente preservado. É de graça, todos os dias, das 10h às 20h, até 2 de agosto - vale a pena reservar umas horinhas e tomar uma ducha de história cultural gaúcha e brasileira.

Cristine Pires, Editora-assistente de Economia

Dia 13 de junho é dia de Santo Antônio e também de curtir o Baile Brasa! O Espaço Cultural 512 escolheu este sábado para receber o público em mais uma edição de uma das festas mais tradicionais e queridas de Porto Alegre. A partir das 21h, os DJs Kafu Silva, Fausto Barbosa e Vagner Medeiros comandam a pista com uma seleção que mistura samba, axé, MPB e muito groove. A festa acontece na Rua João Alfredo, 512, na Cidade Baixa, e os ingressos antecipados têm desconto. Tem mais: nesta edição, geminianos entram de graça! Além disso, o @bailebrasa no Instagram está sorteando 10 pares de ingressos. Acessa lá para conferir as regras da promoção e faz a tua fé.

Adriana Lampert, repórter de Cultura-JC

Está a fim de um programão cultural de graça pro domingão? A Orquestra da Ulbra vai ocupar a Associação Leopoldina Juvenil para a apresentação de mais um Domingo Clássico, celebrando ninguém menos que a genial Chiquinha Gonzaga. O maestro Tiago Flores e a pianista Olinda Allessandrini comandam o espetáculo, que ainda traz ritmos nordestinos do Movimento Armorial e clássicos internacionais de Holst e Bloch. É aquela mistura perfeita de erudição com a alma do Brasil, perfeita para curtir o final de semana. A entrada é franca, mas tem que retirar o ingresso pelo Sympla.

Joana Luna Camargo, repórter-aprendiz do JC

Um bom show para esse fim de semana vai ser o lançamento do disco Tudo que se Tem, do Duca Leindecker, no Teatro do Bourbon Country. O disco é do ano passado, com lindas canções e conta com duas composições inéditas de parceria Gessinger & Leindecker. Além da estreia como compositor e cantor do filho do Duca, Guilherme Leindecker, que já acompanha o pai tocando baixo nos shows e agora divide os vocais na faixa Fogo. Os shows do Duca nunca decepcionam, eu mesma já pude ver o músico em duas ocasiões: uma apresentação apenas voz e violão, em 2017; e na turnê do Baixar as Armas, com banda completa, em 2018.

Júlia Fernandes, repórter do GeraçãoE

Tem coisa mais brasileira do que futebol, samba e empreendedorismo, tudo no mesmo lugar? Essa é a proposta do Samba da Figa. Neste sábado, a edição ocupa a Travessa do Passarinho, em frente à Casa de Cultura Mario Quintana. Já fui a algumas edições no Vila Flores e sempre é uma grata experiência. Para quem é fã de sambas antigos, aqueles de cantar com a mão no peito e abraçar quem está do lado, o programa é certeiro. Além da música, com Grupo Puro Asthral e Samba do Arvoredo, o evento reúne uma feira empreendedora que rende boas descobertas. E é claro que vamos estar na estreia do Brasil na Copa, então terá um telão para transmitir o jogo.