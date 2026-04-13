Palco Giratório abre mostra do Circuito Nacional e anuncia programação de festival em Porto Alegre

A partir desta terça-feira (14), o Sesc lança a 28ª edição do Palco Giratório, iniciativa que levará 16 grupos de teatro, dança e circo a 113 cidades brasileiras, ao longo deste ano. Pela primeira vez, a Capital Gaúcha inaugura o Circuito Nacional, que nesta edição propõe um olhar voltado à experiência cultural em família, reunindo diferentes gerações em torno da arte. Neste mesmo dia, também será divulgada a programação completa do 20º Festival Palco Giratório Sesc de Porto Alegre, que acontece de 19 de maio a 3 de junho. A programação completa e ingressos gratuitos estão no site da instituição.
A mostra de abertura ocorre entre os dias 14 e 17 de abril, com apresentações artísticas e atividades formativas gratuitas. Confira datas e horários ao final da matéria. O primeiro dia de evento contará com encenação do espetáculo Frankinh@ - Uma História em Pedacinhos, do Coletivo Gompa, dirigido por Camila Bauer, a partir das 19h30min, no Teatro Simões Lopes Neto (Multipalco Eva Sopher - Pça Marechal Deodoro, s/n).
Na programação da mostra, que pode ser conferida em sua totalidade no site da instituição, ainda estão os espetáculos gaúchos Bando, Maria Peçonha e Encruzilhada, além do paraense Corpos de Tambor e do baiano Infinito, ocupando diversos espaços da cidade com apresentações gratuitas de teatro, dança e performance. Para participar das atividades, é necessário retirar ingressos antecipadamente pelo site.
SERVIÇO
14/04 (Terça-feira)
19h30 – Frankinh@ - Uma História em Pedacinhos
Coletivo Gompa / RS
Local: Teatro Simões Lopes Neto (Pça Marechal Deodoro, s/n)
Classificação etária: 6 anos
15/04 (Quarta-feira)
10h – Lançamento do documentário Amir e Tizumba Tizumba e Amir
Amir Haddad / RJ e Maurício Tizumba / MG
Local: Cinemateca Capitólio (R. Demétrio Ribeiro, 1085)
Classificação etária: Livre
*Após a exibição, haverá um debate com Amir Haddad / RJ e Maurício Tizumba / MG
20h – Encruzilhada
Assaury Hiroshi / RS
Local: Teatro Renascença (Av. Érico Veríssimo, 307)
Classificação etária: Livre
16/04 (Quinta-feira)
10h – Maria Peçonha
Cia. Gente Falante - Teatro de Bonecos / RS
Local: Teatro do Goethe-Institut (R. 24 de Outubro, 112)
Classificação etária: Livre
18h – Bando
Máscara EnCena / RS
Local: Travessa dos Cataventos (R. dos Andradas, 736)
Classificação etária: Livre
19h – Corpos de Tambor
Coletivo Croa / PA
Local: Teatro Carlos Carvalho (R. dos Andradas, 736)
Classificação etária: Livre
17/04 (Sexta-feira)
15h – Infinito
Márcio Fidelis Cia. de Dança e Cooxia Coletivo Teatral / BA
Local: Teatro Oficina Olga Reverbel (Pça Marechal Deodoro, s/n)
Classificação etária: Livre
18h – Roda Caçamba
Roda Caçamba / RS
Local: Boteco do Paulista (R. Riachuelo, 230)
Classificação etária: Livre