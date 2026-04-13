Palco Giratório abre mostra do Circuito Nacional e anuncia programação de festival em Porto Alegre

partir desta terça-feira (14), o Sesc lança a 28ª edição do Palco Giratório, iniciativa que levará 16 grupos de teatro, dança e circo a 113 cidades brasileiras, ao longo deste ano. Pela primeira vez, a Capital Gaúcha inaugura o Circuito Nacional, que nesta edição propõe um olhar voltado à experiência cultural em família, reunindo diferentes gerações em torno da arte. Neste mesmo dia, também será divulgada a programação completa do 20º Festival Palco Giratório Sesc de Porto Alegre, que acontece de 19 de maio a 3 de junho. A programação completa e ingressos gratuitos estão no , o Sesc lança a, iniciativa que levará, ao longo deste ano. Pela primeira vez, a Capital Gaúcha inaugura o Circuito Nacional, que nesta edição propõe um olhar voltado à experiência cultural em família, reunindo diferentes gerações em torno da arte. Neste mesmo dia, também será divulgada a, que acontece de. A programação completa e ingressos gratuitos estão no site da instituição.

A mostra de abertura ocorre entre os dias 14 e 17 de abril, com apresentações artísticas e atividades formativas gratuitas. Confira datas e horários ao final da matéria. O primeiro dia de evento contará com encenação do espetáculo Frankinh@ - Uma História em Pedacinhos, do Coletivo Gompa, dirigido por Camila Bauer, a partir das 19h30min, no Teatro Simões Lopes Neto (Multipalco Eva Sopher - Pça Marechal Deodoro, s/n).

espetáculos gaúchos Bando, Maria Peçonha e Encruzilhada, além do paraense Corpos de Tambor e do baiano Infinito, ocupando diversos espaços da cidade com apresentações gratuitas de teatro, dança e performance. Para participar das atividades, é necessário retirar ingressos antecipadamente pelo site. Na programação da mostra, que pode ser conferida em sua totalidade no site da instituição, ainda estão os, além doe do, ocupando diversos espaços da cidade comde teatro, dança e performance. Para participar das atividades, é necessário retirar ingressos antecipadamente pelo

SERVIÇO

14/04 (Terça-feira)

19h30 – Frankinh@ - Uma História em Pedacinhos

Coletivo Gompa / RS

Local: Teatro Simões Lopes Neto (Pça Marechal Deodoro, s/n)

Classificação etária: 6 anos

15/04 (Quarta-feira)

10h – Lançamento do documentário Amir e Tizumba Tizumba e Amir

Amir Haddad / RJ e Maurício Tizumba / MG

Local: Cinemateca Capitólio (R. Demétrio Ribeiro, 1085)

Classificação etária: Livre

*Após a exibição, haverá um debate com Amir Haddad / RJ e Maurício Tizumba / MG





20h – Encruzilhada

Assaury Hiroshi / RS

Local: Teatro Renascença (Av. Érico Veríssimo, 307)

Classificação etária: Livre

16/04 (Quinta-feira)

10h – Maria Peçonha

Cia. Gente Falante - Teatro de Bonecos / RS

Local: Teatro do Goethe-Institut (R. 24 de Outubro, 112)

Classificação etária: Livre

18h – Bando

Máscara EnCena / RS

Local: Travessa dos Cataventos (R. dos Andradas, 736)

Classificação etária: Livre

19h – Corpos de Tambor

Coletivo Croa / PA

Local: Teatro Carlos Carvalho (R. dos Andradas, 736)

Classificação etária: Livre

17/04 (Sexta-feira)

15h – Infinito

Márcio Fidelis Cia. de Dança e Cooxia Coletivo Teatral / BA

Local: Teatro Oficina Olga Reverbel (Pça Marechal Deodoro, s/n)

Classificação etária: Livre

18h – Roda Caçamba

Roda Caçamba / RS

Local: Boteco do Paulista (R. Riachuelo, 230)