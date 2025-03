Médicos Sem Fronteiras promove exposição sobre sua história e trabalho no Iguatemi

O shopping Iguatemi de Porto Alegre (av. João Wallig, 1800) sediará a nova exposição Da Ação à Palavra, promovida pelos Médicos sem Fronteiras (MSF). A mostra conta com uma dezena de trabalhos, divididos entre fotos, textos e elementos interativos que retratam o trabalho realizado pelo MSF em múltiplos conflitos internacionais desde a sua criação, em 1971.



Com entrada gratuita, a exposição pretende ficar em cartaz no shopping até o dia 20 de abril. A temática escolhida, Da Ação à Palavra, pretende demonstrar o modo como a instituição tem se mobilizado com as mais diversas atividades no campo da saúde ao longo de cinco décadas.



A organização humanitária MSF presta cuidados de saúde voluntários para milhares de pessoas que foram afetadas por guerras ou conflitos em mais de 70 países do mundo. Para a diretora de comunicação da organização Nira Torres, "ao oferecer assistência médica a quem mais necessita, o MSF testemunha o sofrimento das pessoas que atende diariamente, portanto, é capaz de dar visibilidade às suas histórias".