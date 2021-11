Flávio Bittencourt Garcia

Rua José do Patrocínio, 541 - 2º andar POA/RS - CEP 90050-003 Fones: 3211-4449 - 99983-1620

Leiloeiro Oficial Matricula nº. 093/94 CRECI nº. 4310 CIC 099.725.010/00

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO DE ALBERTO VARLEI BEIERSDORF ALEGRE E OUTROS

03 de dezembro de 2021 no mesmo horário e modalidade