SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGA E LOGISTICA DE SANTA MARIA - SINDISAMA

RATIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística de Santa Maria – SINDISAMA, pessoa jurídica com CNPJ n°. 94.444.759/0001-07, neste ato representado por seu presidente abaixo assinado, Senhor Paulo Rogério Brondani, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e em cumprimento a Portaria 17.593/2020 SEPRT de 24 de julho de 2020, CONVOCA os membros da categoria profissional das empresas de transportes de cargas ou bens e logística na base territorial dos municípios de Santa Maria, São Sepé, Restinga Seca, Agudo, Faxinal do Soturno, Tupanciretã, Júlio de Castilhos, Santiago, Jaguari, São Vicente do Sul, Mata, São Pedro do Sul, Formigueiro, Cacequi, Dilermando de Aguiar, Dona Francisca, Itaara, Ivorá, Jarí, Nova Esperança do Sul, Nova Palma, Pinhal Grande, Quevedos, São João do Polêsine, São Martinho da Serra, Silveira Martins e Toropi, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária de Ratificação da Alteração Estatutária, a ser realizada no dia 10 de novembro de 2021, às 14hs, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados, e às 14h e 30min, em segunda e última convocação, com a presença de 1/3 dos associados em condições de votar, conforme determina o artigo 48º do seu Estatuto Social, a ser realizada na sede do SINDISAMA, localizado à Avenida Joao Luiz Pozzobon, 2145, sala 303, Km 3, em Santa Maria – RS, CEP 97095-465, para deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: I) Ratificação do Estatuto Social registrado e digitalizado sob o nº. 5786, no dia 20 de novembro de 2012, junto ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Santa Maria, e respectiva Ata.

Informa que a base territorial representada pelo SINDISAMA compreende as cidades de Agudo, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Jaguari, Júlio de Castilhos, Mata, Restinga Sêca, Santa Maria, Santiago, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul e Tupanciretã. A base territorial pretendida pelo SINDISAMA compreende as cidades de Santa Maria, São Sepé, Restinga Seca, Agudo, Faxinal do Soturno, Tupanciretã, Júlio de Castilhos, Santiago, Jaguari, São Vicente do Sul, Mata, São Pedro do Sul, Formigueiro, Cacequi, Dilermando de Aguiar, Dona Francisca, Itaara, Ivorá, Jarí, Nova Esperança do Sul, Nova Palma, Pinhal Grande, Quevedos, São João do Polêsine, São Martinho da Serra, Silveira Martins e Toropi. A categoria representada pelo SINDISAMA é das Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas ou Bens. A categoria pretendida pelo SINDISAMA é a das Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas ou Bens e Logística.

Santa Maria, 08 de outubro de 2021.

PAULO ROGÉRIO BRONDANI

Presidente do SINDISAMA