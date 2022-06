Prefeitura de Porto Alegre e Sindicato dos Municipários avançam em negociações

Nesta sexta-feira (3), ocorreu uma nova reunião entre o poder municipal e representantes do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) para negociações. Na pauta acordada, estão a reposição de 25% do vale-alimentação, iniciada já na folha de maio; pagamento em 70 parcelas da progressão funcional referente ao biênio 2012/2014, a contar do mês de julho; e a abertura do processo referente ao biênio 2014/2016, a partir de novembro de 2022.

Estiveram presentes o prefeito Sebastião Melo e membros da Comissão Permanente de Diálogo com o Servidor, integrada pelos secretários de Administração e Patrimônio, André Barbosa, de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo e a procuradora Juliana Bento Cucchiarelli, da PGM.

Segundo a prefeitura, não há previsão de mudança na reposição de 10,06%, referente à inflação de 2021. A gestão afirma que adiantou pagamento do percentual de 4% em abril a todos os servidores ativos e inativos. A proposta da prefeitura é de realizar o pagamento do restante do índice em duas parcelas: 3% em julho e o saldo em novembro de 2022.

Na reunião, o prefeito destacou o respeito à categoria e aos serviços que presta ao cidadão. "Os compromissos são muitos e os recursos, finitos. A proposta feita é hoje o nosso limite dentro da responsabilidade com as finanças e a demandas nas diferentes áreas. Vamos avaliar a contraproposta e daremos um retorno até o final da próxima semana ou início da outra", garantiu Melo.

"Temos tido uma negociação real, dialogada e com avanços. Respeitamos muito a comissão designada pelo prefeito para nos receber e registramos que houve também um esforço da parte dos municipários para seguir com as negociações, pois desconhecemos registro anterior de mudanças na pauta da proposta inicial feita pela categoria como aconteceu esse ano", destaca o diretor-geral do Simpa, João Ezequiel da Silva.

Também estiveram presentes os secretários da Fazenda, Rodrigo Fantinel, e do Planejamento e Assuntos Estratégicos, Urbano Schmitt.