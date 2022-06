Prova de vida para pensionistas segue suspensa até dia 30 de junho

Os pensionistas, aposentados e militares inativos do Estado seguirão dispensados da prova de vida até 30 de junho de 2022, sem prejuízo dos seus benefícios. A realização de prova de vida para os pensionistas e inativos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do RS (RPPS/RS) já estava suspensa desde 2020 e foi novamente prorrogada até 30 de junho de 2022, conforme alteração prevista na Instrução Normativa IPE Prev 7/22, publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira.