PSDB espera acertos estaduais para chancelar Simone Tebet

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, aguarda o desfecho de acordos regionais com o MDB para marcar uma nova reunião da executiva do partido, com o objetivo de selar o apoio dos tucanos à pré-candidatura de Simone Tebet (MDB-MS). A apuração é da Folhapress.

A direção do PSDB exigiu o apoio dos emedebistas em Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul para garantir a aliança com a senadora. Mas, segundo integrantes das cúpulas do PSDB e do MDB, os dois primeiros estados não representam grandes entraves e o empecilho está no Rio Grande do Sul. "A bola está com o MDB", disse Araújo à reportagem.

A reunião da executiva tucana ocorreria na semana em que João Doria abriu mão de disputar a Presidência - ele desistiu em 23 de maio. Ela foi remarcada para aguardar acordos com emedebistas e para evitar dar palanque à ala tucana que resiste a apoiar Simone Tebet, capitaneada pelo deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG).

Diante disso, Tebet resolveu tomar pelas mãos as articulações e pretende iniciar as conversas pelo Sul, onde tem boa relação com emedebistas históricos da região.

Ela viajou, nesta quinta-feira, a Porto Alegre para agenda oficial de pré-campanha. Ao mesmo tempo, vai tentar construir um palanque regional e assim destravar o acordo que pode garantir o apoio do PSDB para a sua pré-candidatura. A direção emedebista tem pressa para resolver o palanque no Rio Grande do Sul e fechar o acordo com o PSDB. Figuras antigas do MDB gaúcho, porém, resistem a apoiar os tucanos automaticamente e avaliam que o caso pode se arrastar até julho, perto do início das convenções partidárias.

O plano A de Araújo é que Eduardo Leite (PSDB) tope ser candidato ao governo gaúcho e que o MDB abra mão da candidatura do deputado estadual Gabriel Souza, para que ele seja vice na chapa.

Segundo Araújo tem dito a aliados, Leite está em processo de decisão, mas está propenso a aceitar se o MDB ceder e ficar com a vice.

Oficialmente, a viagem ao Rio Grande do Sul foi destinada a discutir a elaboração do plano de governo com a equipe que auxiliar a senadora, coordenada pelo ex-governador gaúcho Germano Rigotto, do MDB. "Simone vem ao Rio Grande do Sul em cima de um trabalho que estamos fazendo, uma imersão com a equipe que cuida do plano de governo, que estou coordenando", afirmou Rigotto.

Disse também: "Então, na verdade, se ela tiver algum contato com relação à questão do PSDB, ela pode até ter. Mas a razão da vinda dela para o Estado não é essa".

A ideia é que o plano de governo receba contribuições de partidos parceiros, como o Cidadania e o PSDB, caso a aliança com os tucanos se consolide.

Interlocutores na cúpula do MDB gaúcho, no entanto, apontam que a senadora deve tratar da aliança com caciques emedebistas e também com representantes tucanos. Ela tem bom trânsito com Leite, com quem já trocou elogios. Além do mais, o ex-governador gaúcho foi cotado para ser vice de Simone Tebet na sua chapa ao Planalto.