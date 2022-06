Vereadores da Capital aprovam projeto que cria loteria municipal

João Gabriel Pezzini

Foi aprovada na Câmara Municipal na sessão de ontem a criação do serviço público de loteria em Porto Alegre (Lopa), o texto é de autoria do Executivo. Segundo a proposta, a atividade lotérica será explorada em parceria com o Estado e a União, o objetivo da matéria é arrecadar verba para subsidiar o sistema de transporte coletivo na Capital.