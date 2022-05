Famurs define hoje posição sobre verba do Piratini para estradas federais

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) está se mobilizando internamente para definir uma posição da entidade sobre os recursos destinados pelo governo do Estado para as estradas federais em solo gaúcho, especialmente no que tange à duplicação da BR-116 e BR-290, contempladas no Projeto de Lei (PL) 51/2022 em tramitação no Parlamento.

O governo do Estado admite que há resistências a serem vencidas para alcançar a aprovação do texto, que prevê o aporte de R$ 492 milhões na BR-116 Sul, na BR-116 Norte e na BR-290. “Senti a nossa base (aliada na Assembleia Legislativa) muito dividida, vamos ver a evolução com a Famurs, e após isso evoluímos para colocar em votação”, ponderou o governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), em entrevista exclusiva ao Jornal do Comércio.

O presidente da entidade municipalista, Eduardo Bonotto (PP), está conduzindo a articulação entre os prefeitos. Na primeira parcial da assembleia extraordinária da Famurs, 7 associações foram favoráveis ao projeto do governo, 11 se manifestaram contrárias e outras 3 ainda não têm posição definida sobre o tema.

Hoje, haverá nova reunião entre o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e as associações regionais que votaram contra o projeto e também as que estavam indecisas.

O posicionamento da Famurs, segundos informou a entidade municipalista, deve ser comunicado hoje no final da tarde.