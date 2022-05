Pesquisa de intenção de votos ao Senado mostra General Mourão na liderança

Levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisa nesta segunda-feira (23) avaliou o cenário eleitoral para o Senado no Rio Grande do Sul. Atualmente, apenas quatro pré-candidatos já se apresentaram para a disputa, mas o estudo considerou três cenários diferentes, cada um com seis nomes em potencial entre as intenções de voto dos gaúchos. Neste ano, o Estado elegerá apenas um senador no pleito de outubro.

Executivo estadual A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) sob o número RS-05915/2022, e mostra a situação eleitoral tanto para oquanto para o Legislativo federal, além de apresentar uma avaliação da administração estadual.

No primeiro cenário, a pesquisa estimulada traz à frente o atual vice-presidência da República General Hamilton Mourão (Republicanos), que aparece com 22,% das intenções de voto; seguido pela ex-deputada Manuela D'Ávila (PCdoB) - que ainda não resolveu pela candidatura-, com 20,5% na intenção de votos; pela ex-senadora Ana Amélia Lemos (PSD) - que deixou o PP para entrar na disputa-, com com 20,4%; pelo atual senador Lasier Martins (Podemos), com 7,5%; pelo ex-prefeito da Capital Nelson Marchezan Júnior, que não demonstra intenção de concorre, mas aparece com 3,3% dos votos; e pela vereadora Comandante Nádia, recém-filiada ao PP, que aparece com 2,7% das intenções dos votantes. A opção Brancos, nulos e nenhum dos candidatos obteve 14,4% dos votos, enquanto que Não sabem/não opinaram somou 8,6%.

No segundo cenário considerado, a pesquisa estimulada acrescenta o nome do ex-governador Eduardo Leite (PSDB). Nesse retrato, os três primeiros colocados do primeiro levantamento seguem na liderança: Mourão (22%), Manuela (18,4%) e Ana Amélia (17,9%). Leite, então, surge na quarta posição, com 14,9% das intenções de voto, seguido por Lasier (6,6%) e Comandante Nádia (2,5%). Não sabem/não opinaram somou 7,1% e Brancos, nulos e nenhum dos candidatos chegou a 10,6%.

No terceiro cenário para o Senado aparece ainda o nome do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan (PDT). O estudo mantém na liderança os candidatos Mourão (22,3%), Manuela (20,1%), Ana Amélia (19,%) e Lasier (7,7%). Bolzan fica em quinto lugar, com 5,1% das intenções de voto, seguido pela pré-candidata Comandante Nádia (2,8%).