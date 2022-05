Políticos demonstram pesar pela morte da ex-primeira dama Judite Dutra

morte da ex-primeira Judite Dutra (78), na manhã desta sexta-feira (20), foi lamentada por políticos de diversos partidos. Judite era casada com o ex-governador Olívio Dutra (PT) e grande companheira desde o início da trajetória política do marido. Foi primeira dama de Porto Alegre durante o mandato de Olívio na prefeitura, entre 1989 e 1993, e do governo do Estado na gestão do petista no Palácio Piratini, entre 1999 e 2003.

O ex-prefeito José Fortunati lembrou que Judite sempre esteve ao lado de Olívio, tanto nas agendas particulares quanto oficiais.

É com pesar que recebo a notícia do falecimento da amiga Judite Dutra, que foi primeira-dama em POA e no RS. Uma pessoa agradável e que sempre esteve ao lado do Olívio nas agendas particulares ou oficiais. Que Deus a acolha e conforte os familiares. — José Fortunati (@josefortunati) May 20, 2022

"Companheira Judite, presente", twittou o pré-candidato ao governo do Estado pelo PT, Edegar Pretto.

Companheira Judite Dutra, presente! Hoje perdemos a doçura e a firmeza de uma mulher que sempre esteve ao lado do nosso Galo Missioneiro. Dona Judite, se torna algo que sempre foi, uma ! Força ao Olívio, sua filha Laura, seu filho Espártaco, seus netos, familiares e amigos. — Edegar Pretto (@EdegarPretto) May 20, 2022

O pré-candidato do PSB ao governo gaúcho, Beto Albuquerque, manifestou sua solidariedade à família neste momento de dor.

Minha solidariedade ao ex-governador @OlivioDutraReal pelo falecimento da Dona Judite. Que Deus conforte o coração de familiares e amigos. — Beto Albuquerque (@BetoAlbuquerque) May 20, 2022

Bon Ghass, deputado estadual petista, destacou a simplicidade da companheira de Olívio.

A manhã fica triste no Rio Grande do Sul com a notícia do falecimento de Judite Dutra, esposa do grande Olívio Dutra. Conheci, convivi e testemunhei a simplicidade doce dessa mulher que, justamente por isso era admirável. Ao Olívio e toda à família, meu abraço mais fraterno. pic.twitter.com/EOr9PaqUFx — Bohn Gass (@BohnGass) May 20, 2022

O deputado federal pelo PT Henrique Fontana lembrou a doçura da ex-primeira dama.

Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento da Dona Judite. Com sua presença doce e marcante, foi a companheira de todas as horas do nosso governador Olivio Dutra. Deixo meu abraço fraterno de solidariedade aos filhos Espártaco e Laura, seus netos, familiares e amigos. — Henrique Fontana (@HenriqueFontana) May 20, 2022

O ex vice-governador Miguel Rossetto demonstrou sua dor pelo falecimento de Judite.

Muito triste com o falecimento da amiga Judite Dutra. Ao amigo Olívio, aos filhos Spartacus e Laura, aos familiares, um abraço grande neste momento de dor profunda. — Miguel Rossetto (@MiguelSRossetto) May 20, 2022

A deputada estadual e fundadora do PSOL, Luciana Genro, desejou força para toda a família Dutra.

Meus sentimentos ao ex-governador Olívio Dutra e a toda sua família diante do falecimento de dona Judite, parceira de toda sua vida. Meu abraço e desejo de força para toda a família neste momento tão triste. — Luciana Genro (@lucianagenro) May 20, 2022

Fernanda Melchiona, deputada federal pelo PSOL, destacou que Judite era uma mulher do povo.

Meus sentimentos ao ex-governador @OlivioDutraReal e seus familiares pelo falecimento da companheira da vida, Dona Judite. Força nesse momento de tristeza e dor. Judite, uma mulher do povo e mto querida, ficará na memória do povo gaúcho. Judite, presente! — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) May 20, 2022

Na sua conta do Twitter, a ex-deputada federal pelo PCdoB, Manuela D'Ávila, manifestou suas condolências ao ex-governador Olívio.