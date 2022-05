Morre a ex-primeira dama gaúcha Judite Dutra

A ex-primeira dama do Rio Grande do Sul, Judite Dutra, 78 anos, morreu no início da manhã desta sexta-feira (20). Ela faleceu por volta de 6h de complicações da diabete, após 10 dias internada em uma UTI no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre.

Judite nasceu em Rolador, Região das Missões em 12 de novembro de 1943. Desde menina morou em São Luiz Gonzaga, onde se formou professora (é professora estadual aposentada).

Olívio e Judite eram casados desde 1968 e tinham dois filhos, Espártaco e Laura. Ela deixa dois netos, Lorenzo e Benício.

Era filiada e militante do PT desde a fundação do partido, em 1980, e militante do CPERS.

Segundo a assessoria do ex-governador, o local do velório de dona Judite, como era chamada, ainda não foi definido.

O governador Ranolfo Vieira Júnior desejou forças ao ex-governador Olívio e a sua família neste momento.

Estendo meu abraço e minha solidariedade ao ex-governador Olívio Dutra pelo falecimento de sua esposa, Judite. Que Deus dê força a ele, aos familiares e aos amigos neste momento de tanta tristeza. — Ranolfo Vieira Júnior (@DelegadoRanolfo) May 20, 2022

Sebastião Melo (MDB), prefeito de Porto Alegre, cidade que também teve Olívio no comando do Executivo da Capital, lamentou a morte de Judite e lembrou suas contribuições ao município e Estado.