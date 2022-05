A dois meses das convenções, RS já tem 11 pré-candidatos ao Piratini

A dois meses do início do prazo para realização das convenções partidárias - permitidas entre 20 de julho e 5 de agosto-, que formalizarão coligações e candidaturas às eleições de outubro, pelo menos 11 pré-candidatos já se apresentaram para a disputa ao Palácio Piratini. O mais recente deles, o ex-deputado Vieira da Cunha (PDT), foi confirmado nesta quarta-feira (18) pela executiva estadual da legenda, após a retirada de campo do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, visto até então como 'candidato dos sonhos' entre os pedetistas.

Os próximos passos do tabuleiro político focarão na composição de alianças e da chapa majoritária. Até o momento, apenas uma já está completa, a liderada pelo senador Luis Carlos Heinze (PP), que concorrerá ao governo estadual tendo a vereadora Tanise Sabino (PTB) como vice e a vereadora Comandante Nádia (PP) na briga por uma vaga ao Senado.

Das demais 10 pré-candidaturas ao governo gaúcho, o PT, que tem o deputado estadual Edegar Pretto como pré-candidato, e o PSB, que lançou o ex-deputado federal Beto Albuquerque, ainda podem surpreender e se unir em torno de um dos nomes, tese defendida pelas instâncias partidárias como forma de valorizar e dar sustentação a uma candidatura do campo de esquerda, o que favoreceria a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto. No entanto, nenhum dos dois nomes têm se manifestado favorável à retirada. Não está descartada, também, a possibilidade de uma composição de Beto com Vieira da Cunha como vice, na tentativa de fortalecer a candidatura de Ciro Gomes à presidência.

Outro partido que também poderá mexer a peça principal do jogo é o PSDB, que até então tem como pré-candidato o atual governador Ranolfo Vieira Júnior. Segmentos tucanos sonham em ter o ex-governador Eduardo Leite novamente na disputa ao Executivo, principalmente depois que ele renunciou ao cargo para se firmar nacionalmente como potencial nome de terceira via, mas esbarrou no desacerto interno da sigla, que já tinha escolhido em prévia o governador de São Paulo, João Doria. Nesta quarta, no entanto, o PSDB praticamente fechou questão em torno do nome da senadora Simone Tebet (MDB-MS) para a presidência da República, em uma aliança das duas siglas com o Cidadania.

No Estado, o MDB, após acirramento interno que envolveu nomes como dos deputados Alceu Moreira, Gabriel Souza, e do vereador Cezar Schirmer, fechou a questão em torno de Souza, ex-presidente da Assembleia Legislativa e uma jovem liderança em ascensão no partido, validado pelo diretório estadual.

As candidaturas de direita contam ainda com o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) em campo, um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro no Rio Grande do Sul, que, assim como Heinze, dará palanque estadual ao mandatário da República, que disputará a reeleição. Onyx, que terá o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) como candidato ao Senado, almeja ter como vice na chapa um nome do recém-criado União Brasil, no caso o presidente da sigla no Estado, o ex-deputado Luiz Carlos Busato.

Siglas com representatividade menor no Estado também já apresentaram pré-candidatos: o PSOL lançou o vereador Pedro Ruas ao governo; o Novo confirmou na semana passada o nome de Ricardo Jobim ao Piratini; o Patriotas tem o líder comunitário Marco Della Nina indicado para a disputa; e o PSC conta com o empresário Roberto Argenta para a disputa. Por serem siglas de menor potencial eleitoral, ainda podem se unir em torno de um nome, reduzindo o número de postulantes ao governo gaúcho.

Legendas, federações e coligações têm, no entanto, até 15 de agosto para registrarem seus candidatos, o que sinaliza que os próximos três meses serão ainda de muita movimentação nos bastidores políticos.