Governo garante aprovação do novo Teto de Gastos

Por volta das 15h, o deputado Pepe questionou a conveniência de manter a sessão, uma vez que as repartições públicas estaduais e municipais seriam fechadas em função do ciclone extratropical, mas os trabalhos seguiram, com o líder do governo, deputado Frederico Antunes (PP) lembrando a independência dos Poderes e o dever do Parlamento em dar sequência à votação.

Zé Nunes complementou "Hoje o Estado produz mais um capítulo da história da dívida com a União, que continua sendo cobrada. O que está prestes a acontecer é um dos piores acertos que um devedor pode fazer com um credor", disse.

Às 14h40min iniciaram as manifestações sobre o projeto em plenário, com as galerias da Casa ocupadas por servidores estaduais que protestavam a cada fala da situação, e uma série de parlamentares se revezando na tribuna, a maioria de oposição. Deputados do PT como Luiz Fernando Mainardi, Sofia Cavedon, Zé Nunes e Jefferson Fernandes e Edegar Pretto cobraram a base pela defesa da matéria. "O governo do Estado e a Assembleia resolveram comprometer mais 10 anos das finanças do RS, é um novo ajuste e exigências do RRF. Questiono, e quem conhece esse plano? Não ao teto de gastos e ao RRF!", destacou Sofia.

A votação foi garantida pela presença de representantes de todas as bancadas de apoio ao governo, que ajudaram a somar 47 deputados em plenário na abertura da sessão, 19 a mais do que o mínimo necessário para a votação. Um pouco antes da verificação de quórum, o líder do PT na Casa, deputado Pepe Vargas, chegou a pedir a retirada da urgência da matéria, que, segundo ele, poderia ser votada até julho, e vem prejudicando a pauta de projetos como a aprovação da redação final do projeto que aprovou reajuste de 6% aos servidores públicos estaduais. No entanto, a solicitação não foi considerada.

Uma semana apóspara a votação, a Assembleia Legislativa aprovou, em sessão nesta terça-feira (17), o Projeto de Lei que altera o Teto de Gastos Estadual (PL 48/2022), de autoria do Executivo, e que estabelece uma série de normas voltadas à limitação dos gastos e manutenção do equilíbrio das contas públicas, de acordo com as exigências impostas pelo governo federal como último requisito para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). A proposta, que tramitava em regime de urgência e trancava a pauta do Parlamento gaúcho desde 30 de abril, foi aprovada por 32 votos contra 13.

Manifestações acirradas movimentaram o plenário

Em nome do Novo, favorável ao PL, o deputado Fabio Ostermann defendeu a votação, destacando que de sua aprovação dependia o comprometimento das finanças do Estado. "A dívida do governo não está paga, como insistem terraplanistas que não querem ajudar a resolver o problema do nosso Estado. A proposta do RRF é justa e soluciona um problema crônico do Estado, que é permitir que possamos pagar as parcelas da dívida com a União, que existe, queiram ou não. O Estado precisa caber no bolso dos governos, por isso vamos votar o PL 48", afirmou.

Pelo PL, o deputado Rodrigo Lorenzoni destacou que a bancada sugeria a retirada da urgência da matéria e que não se sentia à vontade para votar e "botar o futuro do RS numa nave que não se sabe para onde vai", disse o parlamentar, criticando ainda a falta de manifestação do governador Ranolfo Vieira Júnior sobre o PL e o fato de o ex-governador Eduardo Leite, que encaminhou o PL, "ter abandonado o Estado". A sigla é uma das que tem criticado tanto o projeto quanto o RRF, em função das implicações que a proposta trará aos próximos governos, tema que preocupa as legendas que têm candidato ao Piratini, como é o caso dos liberais.

Em nome do PDT, o deputado Gerson Burmann disse que se votassem o projeto a bancada, totalmente contrária, estaria impedindo que os candidatos ao governo do Estado debatessem formas de construir o futuro do Estado. Já o deputado Gabriel Souza (MDB) disse que só é contra a medida quem defende a "irresponsabilidade fiscal" e a falta de compromisso com o controle de gastos públicos.

Também encaminharam favoravelmente à questão as bancadas do PSDB, partido do governo, o União Brasil e o PP, partido do líder do governo, Frederico Antunes, que destacou " a convergência" pelo realinhamento da saúde fiscal do Estado. "Só não está pior (a situação das finanças estaduais) porque adotamos mecanismos para evitar o estancamento do pagamento mensal de uma dívida assinada pelo Estado", disse.

Ao término da votação foi lido ofício de autoria do governador solicitando a retirada do regime de urgência do Projeto de Lei 51/2022, que até então também trancava a pauta, e que trata de repasse de recursos do Estado para obras em estradas federais. Na sequência, o líder do governo apresentou também requerimento para retirada do mesmo da Ordem do Dia.