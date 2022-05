Projeto prevê empréstimo a micro e pequenas empresas a juro zero

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, deputado estadual Edson Brum (MDB), retornou ontem à Assembleia Legislativa por um único dia - para protocolar um projeto que prevê empréstimos a juro zero para micro e pequenas empresas e Microempreendedores Individuais (MEIs) do Rio Grande do Sul. A proposta também foi subscrita pelo colega de bancada Carlos Búrigo.