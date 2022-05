General gaúcho à frente do CMS assumirá o Estado-Maior do Exército

O Exército Brasileiro será comandado por um general gaúcho. Natural de São Gabriel, o atual chefe do Comando Militar do Sul (CMS), general Valério Stumpf Trindade, passa o cargo nesta sexta-feira (13) ao futuro comandante do CMS, general Fernando Jose Sant’Ana Soares e Silva, e assume como chefe do Estado-Maior do Exército, em Brasília, na segunda-feira (16).

Segundo informações da corporação, o general Stump já foi nomeado para a nova função, que acumula até o final desta semana com a chefia do CMS. No entanto, no site do Exército ainda não há informações oficiais sobre a troca do comando, exercido até então pelo general Marco Antônio Freire Gomes.

Gomes estava à frente do Exército desde o final de março, quando seu antecessor, o general Paulo Sérgio Nogueira, assumiu como novo ministro da Defesa no lugar do general Braga Netto, que deixou o cargo cotado para vice-presidente na chapa encabeçada pelo presidente Jair Bolsonaro para as eleições de outubro.

Nesta sexta, Stumpf participa de sua última formatura militar à frente do CMS, no qual permaneceu por dois anos, e passa o cargo ao general Soares a partir das 11h, em solenidade no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, no bairro Partenon, em Porto Alegre. Soares, natural do Rio de Janeiro, chega ao CMS após ter atuado como Comandante Militar do Oeste, com sede em Campo Grande (MS).

Ao longo desta semana, Stumpf e Soares realizaram visitas a chefes de Poderes, como ao presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), Desembargador Ricardo Teixeira do Valle Pereira (foto), na segunda-feira (9). Na terça, estiveram na Assembleia Legislativa, onde foram recebidos pelo presidente Valdeci Oliveira (PT).

Formado na Academia Militar das Agulhas Negras em 1981, Stumpf é um militar experiente, tendo inclusive atuado como observador militar da Organização das Nações Unidas (ONU) em Angola e na Ioguslávia.

Ao participar de sua última formatura com a tropa do CMS, em 29 de abril, o general foi saudado com honras militares. Em depoimento de vídeo, ele destacou o ciclo à frente do corporação, e comentou o novo desafio.

"O Exército me privilegiou com a possiblidade de voltar aqui para minha terra, onde servi por 14 anos, e agora tendo o privilégio de estar à frente do CMS, testemunhando o crescimento profissional da nossa força. Para mim é uma alegria muito grade encerrar esta etapa da minha carreira e, em breve, partindo para novos desafios no Estado-Maior do Exército".

Com sede na capital federal, o Estado-Maior é o órgão de direção-geral do Exército Brasileiro, responsável por assessorar o comandante do Exército e coordenar as principais atividades da força armada terrestre e preparo das operações militares.