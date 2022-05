Fux dá aval a reajuste de servidores do Judiciário

O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou um ofício ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, se manifestando favorável a um reajuste de 5% para membros e servidores do Judiciário. Nos cálculos da corte, o aumento traria impacto de R$ 827 milhões.

Fux respondeu a uma consulta feita pelo governo Bolsonaro sobre a proposta de reajuste geral de 5% para o funcionalismo federal. No ofício, o presidente do STF diz que o Judiciário está interessado em ser contemplado no aumento.

O maior impacto do reajuste seria na Justiça do Trabalho, com R$ 326 milhões. Em segundo fica a Justiça Federal (R$ 279 milhões) e, em terceiro, a Justiça Eleitoral (R$ 121 milhões). O próprio Supremo teria impacto de R$ 8,4 milhões.

O remanejo, segundo Fux, deverá ser feito nas despesas discricionárias do Judiciário.