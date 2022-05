Idenir Cecchim assume como prefeito em exercício

Melo embarca neste domingo (8), para agendas na Dinamarca e na Suécia Em reunião no Paço Municipal no final da tarde deste sábado (7), o prefeito Sebastião Melo transmitiu o cargo ao presidente da Câmara, vereador Idenir Cecchim, que fica como prefeito em exercício até o próximo sábado, 14., em busca de projetos sustentáveis. As informações foram divulgadas no portal da prefeitura da Capital no começo desta noite.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Germano Bremm, apresentou o roteiro da missão, que, entre outras agendas, está focada em iniciativas que possam ser implantadas em Porto Alegre para cumprir o compromisso firmado na Cúpula Mundial do Clima, em Glasgow no ano passado, de reduzir as emissões de carbono em 50% até 2030 e zerar até 2050.

“É uma honra assumir a prefeitura da nossa Capital. Sentimento maior ainda pela confiança do prefeito Sebastião Melo, que de forma tão comprometida faz a gestão da nossa cidade”, afirma o prefeito em exercício, Idenir Cecchim. “Cumprirei com muita responsabilidade neste período as agendas e compromissos do Executivo, representando toda a Câmara Municipal. Essa relação de diálogo e trabalho conjunto que temos tido é importante para o desenvolvimento da nossa cidade”, destaca.

“Após o sucesso para a cidade que foi o South Summit e a retomada do Carnaval, viajo com a tranquilidade da parceria do Cecchim para dar sustentação à prefeitura e aos projetos. Seguimos conectados para que todas as atividades tenham continuidade enquanto trabalhamos na Dinamarca e na Suécia para captar novos avanços no âmbito da sustentabilidade. Os desafios de desenvolvimento são muitos e não podemos parar” - Prefeito Sebastião Melo.

Melo e Cecchim acompanham nesta noite os desfiles do grupo Ouro do Carnaval no Complexo Cultural do Porto Seco. Também participaram da reunião os secretários municipais de Saúde, Mauro Sparta, e de Esportes, Débora Garcia, e a vice-líder do governo na Câmara, vereadora Claudia Araújo.