Melo defende parceria entre setores público e privado para desenvolvimento das cidades

Em painel realizado na manhã desta sexta-feira (6) no South Summit Brasil, no Cais Mauá, Sebastião Melo defendeu a importância das parcerias entre os setores público e privado para encontrar soluções e melhorar o desenvolvimento dos municípios. O prefeito de Porto Alegre e outros três integrantes da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) participaram do painel Granpal - O cenário de oportunidades.

“Tem de inovar para fora e para dentro. O mundo é digital, mas grande parte dos governos é analógica. Temos desafios enormes, mas estamos trabalhando juntos por uma mudança cultural e na redução de impostos para atrair investimentos. O poder público tem de acabar com a papelada e sair do cangote do empreendedor”, argumentou Melo.

O prefeito de Gravataí, Luiz Ariano Zaffalon, falou sobre a necessidade da aprovação de leis que permitam que a inovação ganhe espaço, e afirmou que as parcerias são um caminho para isso. “Unimos pessoas de excelência, ambiente regulatório e infraestrutura, mas precisamos de dinheiro para que as startups saiam do chão. Um grupo de investidores aplicou R$ 20 milhões em uma parceria público-privada”, disse o prefeito.

Já o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, projetou a força da Granpal nos próximos anos, defendendo que a organização pode fazer uma revolução para atrair ainda mais negócios e ter força política e econômica. Vanazzi também destacou números expressivos do parque tecnológico da cidade.

“Há 10 mil funcionários no Tecnosinos e a média salarial é de mais de R$ 10 mil. Temos 600 vagas abertas para preencher, mas falta qualificação da mão de obra. Esse é um dos grandes desafios. Estamos investindo em 3 mil novos talentos com um fundo de mais de R$ 2 milhões para a formação”, afirmou o prefeito.