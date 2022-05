Simone Tebet aposta em unidade da terceira via

A pré-candidata à presidência da República e senadora Simone Tebet (MDB) acredita que as negociações da terceira via devem se estender para além do dia 18 de maio. O prazo foi estabelecido como limite pelos líderes do MDB, PSDB, Cidadania e União Brasil (UB) - este último, no entanto, por meio do presidente Luciano Bivar, anunciou que sai da composição para lançar chapa pura. Nesta quinta-feira, a senadora esteve em Porto Alegre, onde visitou a feira de tecnologia e inovação South Summit e se reuniu com lideranças emedebistas.

Na companhia do pré-candidato do MDB ao governo do Estado, Gabriel Souza, Simone se reuniu com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), pela manhã. Ao sair do Paço Municipal, atravessou a rua para almoçar no Mercado Público. No início da tarde, foi a sede do diretório estadual do MDB, onde concedeu entrevista coletiva à imprensa gaucha, ao lado dos ex-governadores José Ivo Sartori e Germano Rigotto, e outras lideranças emedebistas.

À tarde, estavam programadas uma visita ao South Summit, que ocorre no Cais Mauá. Lá, ela pretendia encontrar o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) para um café. Na sequência, a agenda previa uma reunião com o governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) e uma visita ao ex-governador Pedro Simon (MDB). À noite, o encontrou com emedebistas gaúchos era no CTG-35.

Na coletiva, a senadora foi questionada se o futuro da terceira via seria decidido até o prazo de 18 de maio. Ela iniciou sua fala lembrando da saída do UB das negociações para lançar a pré-candidatura de Luciano Bivar ao Palácio do Planalto. "Então, teremos o dia 18 de maio como data final mesmo, para ver se o PSDB e o Cidadania caminharão conosco ou não. Independentemente disso, o MDB terá candidatura própria", disse Simon Tebet.

Entretanto, complementou: "Em que pese possamos sair com pré-candidaturas próprias, teremos pelo menos mais 60 dias até as convenções, para quem sabe, lá na frente, a gente convergir. Então, essa divergência temporária não nos separa de forma absoluta".

Depois do lançamento da candidatura de Bivar, o pré-candidato do PSDB, o ex-governador de São Paulo João Doria, e Simone Tebet têm dito que não serão candidatos a vice-presidente. Com isso, a união em torno de uma candidatura parece mais distante.

"Temos esperança que, até o dia 18, iremos convencer o pré-candidato João Doria que nós somos o melhor nome (para liderar a candidatura da terceira via). Se não for no dia 18, não vamos desistir. Vamos trabalhar até o dia 30, depois disso, e mesmo na convenção", insistiu Simone Tebet.

Ela avalia que o seu maior trunfo é a menor rejeição entre todos os candidatos. Além disso, acredita que o fato de ser pouco conhecida indica que uma eventual candidatura teria muita margem de crescimento. Conforme uma pesquisa citada pela senadora, ela terá em torno de 3% das intenções de voto.

Ao falar de Eduardo Leite, elogiou o ex-governador gaúcho: "Tenho um carinho muito grande pelo Eduardo Leite. Acho que terá uma carreira brilhante na política. Sinto falta que possamos preparar os jovens talentos, seja de que partido forem, para que, no futuro, já a partir de 2026 e 2030, tomem as rédeas do país. É fundamental que isso aconteça. Mas Eduardo Leite perdeu as prévias dentro do PSDB".

Em nome do diretório estadual, Gabriel Souza disse que "a pré-candidatura (de Simone) tem o apoio do diretório estadual do Rio Grande do Sul. Iremos apoiá-la nessa pré-campanha, na convenção partidária e no primeiro e segundo turnos da eleição presidencial".