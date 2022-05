Sebastião Melo inicia missão internacional pela Escandinávia no domingo

Com foco em inciativas voltadas ao desenvolvimento urbano e ambiental, o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) inicia, neste domingo (8), viagem de seis dias pela Escandinávia. O chefe do Executivo municipal terá agendas em cidades da Suécia e Dinamarca, em busca de projetos sustentáveis que possam ser implementados na Capital.

Um dos motivos da viagem é a necessidade de o município cumprir com os compromissos de reduzir as emissões de carbono em 50% até 2030 e zerá-las até 2050, seguindo acordo firmado pela prefeitura em novembro do ano passado, durante a COP 26- Cúpula Mundial do Clima, realizada em Glasgow, no Reino Unido. Naquele evento, o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm, confirmou a adesão de Porto Alegre à campanha Race to Zero (Corrida ao Zero), que integra municípios, empresas, grandes investidores e instituições de ensino superior.

“Nossa expectativa é definir o modelo de plano de ação climática que esteja alinhado ao compromisso Race do Zero e estudar alternativas para despoluição de arroios e recuperação de áreas degradadas”, afirmou Melo.

Na Suécia, a convite da prefeitura de Malmo, no sul do país, o comandante do Paço Municipal participa do Congresso Mundial do ICLEI (Governos Locais para a Sustentabilidade), que ocorre entre os dias 11 e 13 de maio. A cidade escandinava tem como objetivo ser totalmente abastecida de energia renovável até 2030. No evento, o prefeito participará de um painel, ao lado de representantes de Paris (França), Hungria, Equador e Malmo.

Na ocasião, ele apresentará ações que já vêm sendo implantadas na capital gaúcha para reduzir a emissão de poluentes e buscar o desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável.

Melo também cumprirá agendas na prefeitura de Copenhague, capital da Dinamarca, onde irá conferir de perto experiências bem-sucedidas nas áreas de desenvolvimento urbano e ambiental. Referência em urbanismo, a cidade é mundialmente conhecida pela cultura da bicicleta.

A comitiva porto-alegrense visitará o escritório do urbanista Jan Gehl, expoente na área, e percorrerá a cidade em busca de referências, como o programa de recuperação de canais e rios, que antes eram poluídos por atividades industriais e dejetos residencias.

Acompanham Melo na missão internacional os secretários Bremm, do Meio Ambiente, Luiz Otávio Prates, de Comunicação, a diretora de Políticas e Projetos de Sustentabilidade da Smamus, Rovana Bortolini, e o diretor de Relações Internacionais, Ricardo Sondermann.

No período da viagem, o presidente da Câmara de Vereadores, Idenir Cecchim (MDB), assumirá a prefeitura, pois o vice-prefeito Ricardo Gomes estará em férias por alguns dias. Melo retorna à Capital no dia 14 de maio.