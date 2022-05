Deputado Rodrigo Lorenzoni assume presidência do PL de Porto Alegre

O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni assume, hoje, às 18h30min, a presidência do diretório porto-alegrense do PL. A posse da nova executiva municipal, assim como a formalização da filiação do parlamentar, acontece no Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal de Porto Alegre. Pai de Rodrigo Lorenzoni, o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PL, deputado federal Onyx Lorenzoni, já confirmou presença.

Tanto Onyx quanto Rodrigo migraram para o PL, depois da fusão do DEM com o PSL, que deu origem ao União Brasil. Os dois políticos eram filiados ao DEM. À frente do PL, Rodrigo Lorenzoni explica que o objetivo maior do partido neste momento será trabalhar para eleger Onyx Lorenzoni. Na Capital, a sigla fará parte da base aliada do prefeito Sebastião Melo (MDB), visto que o vice-prefeito, Ricardo Gomes, é um quadro importante do PL. "Estaremos mobilizados para transformar Porto Alegre e o Rio Grande do Sul nos próximos anos, sempre tendo a defesa da liberdade como norte", projeta Rodrigo Lorenzoni.

Além do presidente, a executiva terá Camila Nunes (vice-presidente), Isadora Dias (secretária-geral) e João Paulo Magalhães (tesoureiro). Os vogais serão os vereadores Alexandre Bobadra e Mauro Pinheiro, além de Alexandra Tubino. A cerimônia será aberta ao público. Também serão empossados a presidente do PL Mulher - POA, Camila Nunes; o presidente do PL Jovem - POA, Samuel Viegas; e o presidente do PL Segurança Pública - POA, Alexandre Bobadra.