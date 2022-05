TRE-RS bate recorde de atendimentos virtuais

grande aumento no número de atendimentos Após apresentar problemas nessa segunda-feira (2) devido à uma falha técnica da Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) afirma que parte da instabilidade apresentada pelo sistema é fruto do. O sistema bateu o recorde de atendimentos virtuais, com 381 mil solicitações, 15% mais que a maior marca, alcançada no último dia do fechamento de cadastro de 2020.

prazo para tirar, transferir ou regularizar o título para votação nas Eleições 2022 é esta quarta-feira (4). Somente nessa segunda, foi atendida a metade do total de eleitores atendidos em abril. Foram atendidas virtualmente 16.756 pessoas, totalizando 24.765 eleitores contando com as atividades feitas presencialmente. Segundo o TRE-RS, isso demonstra que, apesar da dificuldade de conexão, boa parte dos eleitores conseguiu concluir suas operações.

Ainda de acordo com a autarquia, foi registrado o atendimento de 9 mil eleitores após às 19h, período em que o sistema não estava tão congestionado. Sendo assim, esse horário pode ser uma boa alternativa para quem precisar usar o sistema nos próximos dois dias.

O TRE-RS afirma que foram tomadas medidas para eliminar os pontos de travamento, e que, até esta terça (3) tais medidas têm surtido efeito, sem registro de novas falhas.

Após o dia 4 de maio, o sistema tem um prazo interno para o processamento dos pedidos. Por isso, os eleitores que fizeram suas solicitações dentro do prazo podem receber retorno da Justiça Eleitoral depois dessa data. O prazo até esta quarta é para o requerimento, não processamento dos pedidos.

Desde 2010, o TRE-RS adota a estratégia de atendimento diferido. A estratégia faz uso do prazo interno para conclusão dos pedidos que superam a capacidade de atendimento, desde que iniciados no prazo, para evitar a formação de longas filas.

Assim, os eleitores que procurarem a Justiça Eleitoral dentro do prazo legal, seja comparecendo no cartório eleitoral, ligando para o telefone 148 ou acessando o chat do JE Digital, receberão um agendamento presencial nominal para concluir o atendimento nos dias seguintes ao prazo final.