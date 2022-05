Morre prefeito de Pedras Altas, Luiz Alberto Soares Perdomo

Morreu neste sábado (30), aos 57 anos, o prefeito de Pedras Altas, Luiz Alberto Soares Perdomo (PP), o Bebeto. O político cumpria agenda na cidade de Alegrete, quando sofreu um infarto no início da madrugada.

A prefeitura decretou luto oficial de sete dias pela morte do chefe do Executivo municipal. O velório do político ocorreu no Centro Tradicionalista Gaúcho (CTG) Sentinela, em Pedras Altas, ao longo do sábado, e o enterro estava previsto para o início da noite, na cidade de Herval, sua terra natal. Ele deixa a esposa e duas filhas.

Eleito prefeito em 2016 e reeleito em 2020, com mais de 78% dos votos, o político também foi vereador da cidade por três mandatos. Bebeto foi ainda servidor da CEEE, mas há mais de 20 anos atuava na carreira pública. Foi presidente do Consórcio Público do Extremo Sul (Copes) e já havia ocupado várias funções na diretoria da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul), da qual era membro do Conselho Fiscal.

Ao lamentar a perda do político, o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Eduardo Bonotto, lembrou que o prefeito sempre esteve presente nas atividades da entidade e era um defensor da bandeira municipalista. "Perdemos um amigo. Lamentamos profundamente”, disse Bonotto.

O vice-prefeito de Pedras Altas, Jose Volnei (PT), deverá assumir o comando da cidade.