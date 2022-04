MDB gaúcho realizou convenções em 478 municípios no decorrer deste sábado

No decorrer deste sábado (30), o MDB gaúcho realizou convenções em 478 municípios, o que representa 96,17% do território do Rio Grande do Sul. Os encontros iniciaram em Caxias do Sul, maior colégio eleitoral do partido no Estado. Ao discursar na convenção daquele muncípio, o ex-governador José Ivo Sartori aconselhou o pré-candidato Gabriel Souza a ter "coragem e disposição de tocar o barco".

O ex-governador enfatizou que as conquistas nem sempre ocorrem de imediato, mas garantiu que com o tempo, luta e trabalho "se chega lá". "Estaremos juntos para fazer com que a vida política tenha outro rumo e destino. Para isso é preciso ter coragem, opinião e olhar para frente", destacou Sartori. A Convenção de Caxias do Sul ainda contou com a presença do Líder da Bancada do MDB na Assembleia Legislativa, deputado Carlos Búrigo, da ex-primeira-dama do Estado, Maria Helena Sartori, e do ex-deputado federal Mauro Pereira.

Durante todo o dia, líderes do partido participaram das atividades pelo interior, o que deve se intensificar com os novos dirigentes movimentando a campanha eleitoral de 2022 em suas cidades. Em Caxias do Sul, o presidente do Diretório Estadual, prefeito Fábio Branco, falou que o plano do MDB é retomar o Palácio Piratini para dar continuidade ao projeto de desenvolvimento iniciado por Sartori.

O presidente do MDB gaúcho defendeu um "Estado mais enxuto, ágil e eficiente". "Nosso desafio como partido é a construção de um projeto sólido, honesto, transparente e com espírito de vitória. A postura do Governo Sartori, que adotou medidas duras e a atitude de falar a verdade, hoje nos permite colher frutos, como a possibilidade de se fazer investimentos e buscar recursos", sustentou Branco.

O deputado estadual e líder da Bancada na Assembleia Legislativa, Carlos Búrigo - reeleito presidente do MDB de Caxias - considerou a Convenção Municipal um "grande sucesso", devido teve a "uma adesão muito importante, tanto de filiados quanto de novas pessoas dispostas a colaborar com o partido".

Após participar da Convenção de Caxias do Sul, o presidente do MDB-RS participou do encerramento da Convenção de Porto Alegre (1.083.259 eleitores) ao lado do pré-candidato a governador. Souza, que foi líder do Governo Sartori, falou sobre "a missão que recebeu" e destacou que aquele momento foi fundamental para que se pavimentasse um novo futuro para os gaúchos. "Se hoje temos capacidade de investimento, é porque Sartori iniciou um caminho de controle das contas públicas. E o projeto do MDB é para dar continuidade a esse trabalho."

Presente ao encontro, o prefeito Sebastião Melo discursou pela unidade do MDB em torno do projeto de reconquista do Palácio Piratini a partir do pleito de 2022. Ele sustentou que desde a redemocratização o partido disputou todas as eleições para o Governo do Estado e tem uma trajetória de conquistas. "Disputamos as dez últimas eleições e fizemos quatro grandes governadores: Pedro Simon, Antônio Britto, Germano Rigotto e José Ivo Sartori. O que há em comum entre esses governos? Responsabilidade com o que é público e característica desenvolvimentista".

Pelo interior, a adesão de militantes foi movimentada. Eleita pela chapa de consenso "Partido de Todos" para presidir o MDB de Mostardas (8.644 eleitores), no Litoral Norte, a pedagoga Edmara Brum, 34 anos, aceitou o desafio de trabalhar na linha de frente este ano: "Com respeito e reconhecimento ao legado, vou trabalhar com meus correligionários pela mudança, fazer do MDB um partido acessível, onde todos tenham voz e vez", destacou.

Em Igrejinha, no Vale do Paranhana, Luis Felipe Loro, de 29 anos, foi escolhido para presidir o partido por chapa de consenso. Professor da rede municipal de ensino, Loro é formado em Letras pela Feevale, foi assessor parlamentar na Câmara de Vereadores de sua cidade e na Assembleia Legislativa. Da mesma cidade do atual presidente da JMDB-RS, Ivan Maurina, Loro afirma que como militante do partido atua em busca de uma política conectada com os novos tempos. "Somos filiados ao maior partido do Rio Grande do Sul, com tradição e legado reconhecido pela sociedade, mas sempre em constante renovação", comentou.

Já em Farroupilha, Zeno Pessin, de 90 anos, um dos fundadores do partido local, foi um dos emedebistas mais experientes a ir às urnas neste sábado. Ele votou junto com a filha Maristela Pessin, coordenadora do MDB Vinhedos e eleita vice-presidente local. Na cidade o presidente escolhido foi o ex-vereador Arielson Arsego (Gasolina).