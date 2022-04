Eleitores têm até 4 de maio para regularizar o título

Os eleitores têm até o dia 4 de maio para regularizar o título eleitoral para as eleições de 2022. Os cidadãos que desejam votar no pleito de outubro devem solicitar a primeira via do documento (no caso de quem ainda não tirou o título) ou transferir o domicílio eleitoral (no caso de quem deseja mudar o local de votação). Embora o atendimento presencial possa ser agendado, a Justiça Eleitoral ampliou os serviços online neste ano, facilitando a regularização do título eleitoral no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul.

O primeiro turno das eleições de 2022 está marcado para 2 de outubro. O segundo turno, se houver, para 30 de outubro. Neste ano, o cidadão vai escolher o presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

O TRE aconselha os eleitores a utilizarem os serviços no site da Justiça Eleitoral. Na plataforma JE Digital, os cidadãos podem emitir a primeira via do título, requisitar segunda via do documento, solicitar transferência do domicílio ou regularizar a situação eleitoral. A emissão do título para jovens com idade entre 16 e 18 anos não é obrigatória.

Neste ano, há a possibilidade de imprimir o título de eleitor em casa. A partir de agora, será possível baixar o documento em formato PDF diretamente na internet. Ou utilizar a versão digital do título eleitoral, que está disponível no aplicativo e-Título, com a funcionalidade do QR Code para validação de documentos.

Apesar de o Tribunal Regional Eleitoral recomendar o atendimento pela internet, devido à pandemia de Covid-19, qualquer cidadão pode agendar um horário para ser atendido presencialmente pelo site JE Digital, ou pelo número telefônico 148. Para adentrar as dependências da Justiça Eleitoral gaúcha, é necessário apresentar comprovação do esquema vacinal ou, alternativamente, teste RT-PCR negativo realizado até 72 horas antes do ingresso.

Em Porto Alegre, a Central de Atendimento ao Eleitor (CAE) mudou de endereço. O CAE, assim como os cartórios das Zonas Eleitorais de Porto Alegre, está atendendo no novo prédio do TRE, localizado na rua Siqueira Campos, 805.

Além disso, a partir deste ano, será possível solicitar os serviços em qualquer cartório do estado, afastando a necessidade de deslocamento do cidadão até o cartório eleitoral onde realizou a inscrição.

O TRE aconselha os eleitores que precisam regularizar sua situação a procurarem atendimento alguns dias antes do prazo final, 4 de maio. Afinal, nos últimos dias, a procura pelo serviço costuma ser mais alta. A cobrança de multa, causada pela ausência às urnas em 2020, está suspensa por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não havendo necessidade de emissão de guia de multa ou comparecimento para justificativa.