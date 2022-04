Morre general Newton Cruz, ex-chefe do SNI no regime militar

Chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações (SNI) durante a ditadura militar, o general Newton Cruz morreu aos 97 anos nesta sexta-feira (15), no Rio de Janeiro, publicou o site de notícias G1. Newton deixa quatro filhos.

Segundo informou o veículo, o ex-general morreu de causas naturais e estava internado no Hospital Central do Exército, em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Em 2014, Cruz foi apontado pela Comissão da Verdade como um dos 377 militares que cometeram crimes durante a ditadura. Em 1983, ele foi acusado de ter participação no assassinato do jornalista Alexandre von Baumgarten, ex-diretor da extinta revista O Cruzeiro. O jornalista foi assassinado no Rio de Janeiro e um dossiê publicado pela revista Veja apontou que Newton Cruz era o mais interessado na morte dele. Ele foi julgado pelo crime e absolvido em 1992.