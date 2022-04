Bolsonaro chega ao RS na manhã desta sexta para vistoriar e inaugurar obras

vinda do presidente Confirmada pelo Palácio do Planalto, aJair Bolsonaro (PL) ao Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (8), será rápida e terá as cidades de Pelotas, Bagé e Passo Fundo no roteiro. No Estado, o comandante da República irá inaugurar e vistoriar obras executadas com recursos do governo federal, e será acompanhado por apoiadores e lideranças partidárias. À noite, se desloca para o Paraná, onde visitará uma feira agropecuária, em Londrina.

A programação do presidente em solo gaúcho inicia por Pelotas, às 10h15min, onde inaugura a duplicação da BR-116 e da BR-392, junto ao Centro de Eventos da Fenadoce, no bairro Fragata. A obra, já liberada e com o acesso em uso, foi autorizada ainda no governo da presidente Dilma Rousseff (PT).

Na sequência, a comitiva presidencial se desloca para Bagé, onde ao meio-dia o presidente visita a Santa Casa de Caridade. No local ele irá vistoriar as obras da unidade de radioterapia da instituição. Uma ida ao canteiro de obras da Barragem Arvorezinha também estava prevista, mas foi retirada da agenda.

voltou a receber voos no final de março À tarde, o último compromisso de Bolsonaro no Estado será em Passo Fundo, às 15h30min, para entrega das obras de ampliação do Aeroporto Regional Lauro Kortz, que, após 14 meses fechado, e cuja obra recebeu investimentos do governo federal. Ainda à tarde o presidente se desloca para o Paraná, onde visita, no início da noite, a 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina/PR.

O governador Ranolfo Vieira Júnior acompanhará os roteiros de Bolsonaro em Pelotas e Passo Fundo.

A última visita do presidente ao Rio Grande do Sul ocorreu em julho de 2021, quando esteve na Serra, na primeira feira do grafeno, em Caxias do Sul, e participou de motociata e almoço com empresários, em Porto Alegre.