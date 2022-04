Vicente Bogo ingressa no PSB e deve disputar eleições de outubro

O ex-vice governador Vicente Bogo assinou ficha no PSB neste final de semana, aproveitando o período de janela partidária. Egresso do PSDB, ao qual estava filiado desde 1988, Bogo estava atualmente à frente da direção do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, função da qual se desincompatibilizou para disputar as eleições de outubro.