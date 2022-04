Garibaldi elege Sérgio Chesini como novo prefeito

Os eleitores de Garibaldi elegeram neste domingo (3), em eleição suplementar, Sérgio Chesini (PP) como o novo prefeito. O vice-prefeito será Valério Mayer (PP). A renovação da eleição ocorreu, porque, em novembro de 2021, a Justiça Eleitoral cassou a chapa do antigo prefeito Alex Carniel (PP), por crimes eleitorais durante a campanha de 2020. Carniel permanece inelegível até 2028.

Chesini recebeu 13.732 dos votos válidos (81,19%). O segundo colocado, Sandro Garda (PT), contabilizou 3.182 votos (18,81%). Além disso, 1.275 eleitores votaram branco (6,54%) e 1.296 anularam o voto (6,65%). O total de abstenção foi de 5.403 cidadãos (21,71%).

Na reta final da campanha, o prefeito eleito recebeu o apoio do senador e pré-candidato do PP ao governo do Estado, Luis Carlos Heinze, que viajou até Garibaldi para fazer campanha. Neste final de semana, Heinze foi um dos primeiros a cumprimentar o novo prefeito. "Dia de vitória: com mais de 80% dos votos válidos, Sérgio Chesini foi eleito prefeito de Garibaldi na eleição suplementar ocorrida hoje em Garibaldi, importante município da Serra Gaúcha", celebrou o senador, em sua conta no Twitter.

O pleito foi concluído no fim da tarde de domingo, por volta das 18h, sem o registro de incidentes. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa, viajou ao município localizado na serra gaúcha para acompanhar presencialmente a votação.

A eleição também foi acompanhada por pesquisadores do Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores (Larc), da Universidade de São Paulo (USP). Conforme do TRE, eles assistiram à preparação de uma eleição oficial para a identificação de eventuais pontos de melhoria e para verificar a viabilidade de propostas em debate no projeto Eleições do Futuro, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).