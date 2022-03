Prefeito de Canoas é afastado do cargo em megaoperação do MP

Uma megaoperação no começo da manhã desta quinta-feira (31) atinge a prefeitura de Canoas. Em nota, o Ministério Público do Rio Grande do Sul informa que executa ações dentro de investigação sobre a gestão e contratos.

O Tribunal de Justiça do RS (TJ-RS) afastou o prefeito Jairo Jorge (PSD), atendendo ao pedido da investigação. O procurador-geral de Justiça do RS, Marcelo Dornelles, confirmou o afastamento do prefeito e do secretário da Saúde.

A ação é da Procuradoria da Função Penal Originária e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) - Núcleo Saúde, com apoio do 1º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar. A Operação Copa Livre mobilizou um grande efetivo e equipes do MP-RS, que fizeram buscas na prefeitura e outros locais.

Segundo nota do MP-RS, são cumpridas 81 medidas cautelares contra 24 pessoas físicas e 15 empresas.

"Sete dessas empresas foram proibidas de contratar com o poder público e seis pessoas, afastadas dos cargos. Essas medidas cautelares estão sendo cumpridas em endereços comerciais e residenciais, em instituições e órgãos públicos de Canoas, Porto Alegre, São Paulo/SP, São Bernardo do Campo/SP, Barueri/SP, Santana do Parnaíba/SP, Nova Iguaçu/RJ, Niterói/RJ e Contagem/MG", informa o site da instituição.

O MP-RS dará entrevista coletiva na sede do órgão ainda pela manhã para esclarecer os fatos