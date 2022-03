Ranolfo Vieira toma posse hoje como governador

O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) toma posse como governador do Rio Grande do Sul, em uma solenidade que acontece em formato híbrido no plenário da Assembleia Legislativa. Ontem, a carta de renúncia do governador Eduardo Leite (PSDB) foi lida durante a sessão. No documento, Leite afirma que deixa o cargo oficialmente às 16h30min de hoje.

Quanto à sessão solene de posse de Ranolfo Vieira, o público e os convidados do vice-governador podem acompanhar presencialmente o evento no plenário 20 de Setembro. Parte das galerias deve ser liberada para os apoiadores. Além disso, a TV Assembleia inicia a transmissão da cerimônia às 16h45min. A posse também será transmitida pelo canal do Parlamento gaúcho no Youtube.

Eduardo Leite anunciou sua renúncia nesta segunda-feira. Ele abriu mão do cargo para se concentrar na articulação da sua possível candidatura à presidência da República. Apesar de ter sido derrotado pelo governador de São Paulo, João Doria, nas prévias do PSDB que escolheram o candidato tucano, Leite acredita que ainda é possível reverter a candidatura de Doria e emplacar o seu nome como candidato ao Palácio do Planalto.

Ao anunciar a renúncia, Eduardo Leite disse que confia que o vice-governador vai conduzir com maestria o governo, pois ele acompanha todas as ações da administração tucana, especialmente os investimentos previstos no Programa Avançar - que prevê recursos para diversas áreas. "Pesou muito nesta decisão a participação do vice-governador. Tenho absoluta convicção na condução do governo por ele", disse Leite, ao nunciar o seu afastamento.

Formado em Direito, Ranolfo Vieira Júnior (PTB) é servidor público há mais de 30 anos. Tornou-se delegado de polícia em 1998 e dirigiu o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) por seis anos. Entre 2011 e 2014, foi chefe de polícia do Rio Grande do Sul, durante a gestão do governador Tarso Genro (PT).

Durante a gestão do ex-prefeito de Canoas Luiz Carlos Busato (na época, PTB; hoje União Brasil), Ranolfo Vieira foi secretário municipal de Segurança Pública e Cidadania. Na eleição de 2018, foi indicado pelo PTB - seu antigo partido - como candidato a vice-governador na chapa liderada por Leite. Na atual gestão, também comanda a pasta de Segurança Pública. Em 2021, após um atrito com o presidente nacional dos petebistas, Roberto Jeferson, migrou para o PSDB.