Eduardo Leite comunica oficialmente sua renúncia à Assembleia

O governador Eduardo Leite comunicou nesta quarta-feira (30) de forma oficial à Assembleia Legislativa do Estado a renúncia ao seu mandato. Uma carta com o comunicado foi encaminhada no início da tarde, e posteriormente lida no Plenário por volta das 14h15 pela deputada Any Ortiz, secretária da sessão.

“Nós recebemos oficialmente a carta de renúncia e fizemos a leitura no Plenário. Agora, foi convocada uma sessão solene extraordinária para esta quinta-feira, 31, para a posse do novo governador”, informa Carlos Chaise, superintendente legislativo da Assembleia.

Oficialmente, a renúncia de Eduardo Leite começa a valer a partir das 16h30 da próxima quinta-feira (31). A cerimônia que irá empossar Ranolfo Vieira Júnior como novo governador do Rio Grande do Sul está marcada para ter início às 17h.

Confira a íntegra da carta de renúncia de Eduardo Leite abaixo:

“É com pesar, mas também com a convicção de que o faço para poder seguir colaborando com o Rio Grande, que me dirijo a esta Egrégia Assembleia Legislativa, casa dos grandes debates do povo gaúcho, para informar que, após profunda reflexão, tomei a difícil decisão de renunciar ao mandato que a população gaúcha me outorgou para governar nosso Estado.

Faço-o, em atendimento às exigências da legislação eleitoral, para que possa prestar minhas contribuições ao povo gaúcho e brasileiro por meio da atuação política nas eleições que se avizinham, nas quais buscarei dar toda a colaboração que eu puder para ajudar o país neste momento crítico.

Como já pude expressar outrora, acredito que a causa pela qual vale a pena lutar é aquela que busca fazer a diferença na vida das pessoas. Acredito que essa luta se trava por meio da política: da política limpa, madura e emocionalmente honesta. Mais do que isso, acredito na força do diálogo e entendo que é possível, sim, termos firmeza, conversar com convicção e respeitar quem pensa diferente.

Acredito que é necessário ter coragem diante das dificuldades e nunca se conformar frente às injustiças. Mas, acima de tudo, acredito que é a partir da contribuição de cada um de nós, muitas vezes com o sacrifício de projetos pessoais, que podemos construir um futuro melhor. É com essas convicções que pretendo seguir colaborando com o povo gaúcho e brasileiro.

Agradeço a esta Assembleia Legislativa e a cada um de seus deputados e deputadas pelo apoio no enfrentamento aos desafios que se apresentaram nestes trinta e nove meses de mandato, em relacionamento pautado pelos princípios do diálogo e da transparência, sempre buscando construir consensos mínimos e concretizar as políticas públicas necessárias para tornar realidade o sonho de uma vida melhor para cada cidadão gaúcho.

Tenho a convicção de que entrego nas excelentes mãos de nosso vice-governador Ranolfo Vieira Júnior um Estado não apenas com as contas em dia, mas um Estado que volta a investir em saúde, educação, segurança, infraestrutura, dentre diversas outras áreas, e que possui milhares de projetos em andamento para deixar às futuras gerações um legado de desenvolvimento e felicidade.

Dessa forma, nos termos do disposto no inciso I do artigo 53 da Constituição do Estado, cumprindo o que determina a legislação eleitoral, para que possa estar apto a contribuir com nosso Rio Grande e com o nosso Brasil nas eleições de outubro, comunico-lhe que renuncio, a contar das 16h30m do dia 31 de março de 2022, ao mandato de Governador do Estado, que me foi outorgado pelo povo gaúcho e que a ele pertence, despedindo-me com a mais profunda gratidão pelo privilégio e pela honra que me foram concedidos de poder colaborar na construção de algumas das importantes páginas da história do nosso Rio Grande do Sul.

Atenciosamente,

Eduardo Leite,

Governador do Estado.